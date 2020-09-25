数会员国重启严格防疫措施 欧盟：疫情恶化

广告 继续浏览后续

（法新社斯德哥尔摩24日电） 欧洲联盟今天发出警告，指西班牙和数个欧盟会员国，目前2019冠状病毒疾病疫情，比3月时的高峰期还要严重。在此同时，欧洲和其他国家重新实施严格的防疫措施。

法国昨天才宣布强化防疫措施，特别是针对疫情严重的地中海城市马赛（Marseille），今天就爆增逾1万6000人染疫，创下单日新增确诊病例新高纪录。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）警告，除非民众愿意维持社交距离并配戴口罩，让新增病例数能降低下来，否则再度于雅典施行新一波封锁恐将在所难免。

以色列上周在第2波全国封锁中关闭学校，并对工作场所和娱乐活动施行限制措施，今天更进一步强化相关规定。

由于以色列的人均感染率是全球最高的，该国抗疫之际，多数工作场所和市场将关闭，礼拜和示威抗议将受到严格限制。

即便疫情爆发初期就已采取严格的措施，但截至目前为止，还是有超过3000万人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）、逾95万人因染疫丧命，使企业瘫痪，并让世界陷入衰退。

国际货币基金（IMF）今天表示，相较6月，现在的经济前景更为光明。IMF发言人表示，全球经济已有部分「开始好转」。

但他强调，全球经济前景仍旧「充满挑战」。

美国经济正与全球最严重的疫情搏斗，但其中也有少部分的好消息，那就是8月的房屋销售成长了4.8%。

© 2020 AFP