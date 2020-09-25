法国疫情不妙 法网再砍单日限1000人入场

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（法新社巴黎24日电） 法国政府今天坚持实施更严格的防疫限制措施，因此将于27日登场的法国网球公开赛（French Open）会内赛每日观众入场上限将从5000人再度下修到1000人。

今年法国公开赛因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延期约4个月，主办赛事的法国网球协会（FFT）先前希望每日能开放5000名观众入场。

法国网球协会最初希望开放2万人，后来宣布上限为1万1500人，之后因疫情持续恶化，再降到5000人。相形之下，法国公开赛去年每天平均吸引约3万7000人到场观赛。

因此，法国政府决定采取更严格防疫措施，下修到1000人观赛，对法国公开赛不啻为巨大打击。根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）即时统计，法国累计确诊超过53万6000例、逾3万1500人病故。

法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）在法国第2电视台（France 2）节目中强调，法国公开赛必须和其他在疫情有复燃迹象的「红色警戒区」举行的运动赛事一样，遵守今天起实施的限制措施。

他说，政府会在法国公开赛场地实施同样的规定，「我们要把（入场人数上限从）5000人降到1000人」。

但消息来源说，这个数字不包括持有许可证的人，例如官员、记者、球员及工作人员。

今天稍早，法国公开赛总监佛杰（Guy Forget）说，他曾想捍卫5000人的上限，他认为范围达12公顷的罗兰盖洛斯球场（Roland Garros）能允许5000人在安全条件下观赛。

若每天仅开放1000人观赛，意味整个法网赛事下来，累计入场观赛的总人数将不到去年近52万名观众的3%，对法国网球协会的财务也将构成冲击。

© 2020 AFP