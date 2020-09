广告 继续浏览后续

(法新社梵蒂冈24日电) 教廷今天宣布,最具影响力的教廷枢机主教之一、来自义大利的贝丘(Angelo Becciu)无预警辞去部长职务,并宣布放弃担任枢机主教的相关权力。

教廷今天发出简短声明:「教宗接受了由枢机主教乔凡尼.安吉罗.贝丘阁下发出,辞去教廷册封圣人部(Congregation for the Causes of Saints)部长职位,并卸除与枢机主教有关权力的辞呈。」声明并没有说明贝丘请辞原因。

贝丘曾任梵蒂冈大使,后来担任副国务卿,这个职务有如幕僚长,意味着他每日都能面见教宗方济各(Pope Francis),也是教宗最信任的幕僚之一。

72岁的贝丘2018年夏天获任命为枢机主教,并负责监督处理宣福礼和封圣事宜的部门。

© 2020 AFP