美再批隐瞒疫情 中国怒喊「够了」

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（法新社纽约联合国总部24日电） 美国今天在联合国安全理事会视讯会议上再度将2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球归咎中国，中方随即怒喊「够了」。

美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）批评北京当局「决定隐瞒这种病毒起源、低估危险性并打压科学合作」，种种行动「导致地方流行病变成全球大流行」。

克拉夫特还冷不防地将矛头指向在场所有外交官员。她说：「你们每个人真可耻，今天讨论的内容让我感到震惊又作呕。」

「我真为这个理事会感到相当羞愧，会员国趁机聚焦在政治宿怨而不是手边的关键议题。我的天啊。」

多位外交官员表示，克拉夫特劈头就骂，让他们感到不解。一名不具名官员说，会议中「多少都有产生共识」，克拉夫特后来语气却「极具侵略性」。克拉夫特在中国常驻联合国代表张军发言时就离开。

张军表示：「我必须说，真是够了！你们（美国）早已为全球制造够多麻烦。」

他以英文说道：「美国到目前有近700万起确诊病例，超过20万人死亡。美国拥有全世界最先进的医疗科技和系统，为何还会有最多确诊病例和死亡病例？」

「如果有人该负责，那应该是一些美国政客自己。」

张军还说：「美国该懂得，大国应有大国的样子。」他说，美国现在「完全被孤立」。他的这番话受到俄罗斯驻联合国大使热烈支持。

© 2020 AFP