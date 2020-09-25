美国对TikTok禁令将生效 联邦法官吁政府考虑延后

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（法新社华盛顿24日电） 美国联邦法官尼柯尔斯（Carl Nichols）今天呼吁总统川普的政府考虑延后禁止短影音分享应用程式TikTok下载及更新，并暗示他可能会挡下预定于27日生效的禁令。

中国北京字节跳动公司开发的TikTok在美国约有一亿名用户。川普以国家安全及人民个资安全为由，要TikTok出售在美业务，否则禁止在美国使用；TikTok在一场仓促召开的电话听证会中争辩这道禁令，并表示，就算只是暂时禁用，也会造成无法挽回的损害。

尼柯尔斯在会中同意TikTok律师的意见，要加速听证会时程，还说他会在格林威治时间28日3时59分（台湾时间28日上午11时59分）禁令生效之前做出决定。

尼柯尔斯表示，他不认同美国政府律师指称禁令「只是维持现状」。这道禁令不会立刻禁用TikTok，但新用户将无法下载、既有用户也无法更新。

尼柯尔斯要求美国司法部的律师在25日之前告知是否愿意延后实施禁令；若政府不愿意，他会检视两造的诉书，针对TikTok所要求的暂缓禁令做出裁定。

美国科技业巨擘甲骨文公司（Oracle）上周与TikTok达成暂时协议，可望成为TikTok的技术合作伙伴，并与美国零售业龙头沃尔玛（Walmart）成为在美成立的新公司TikTok Global股东。

但这项协议前景不明，各方都在等待有关中国政府是否同意的消息。

字节跳动公司今天表示，已向北京市商务局申请技术出口许可，但字节跳动并未明确说明此举是否与TikTok或任何其他可能的出售案有关。

中国商务部今年8月公布新的限制技术出口规定，增列「民用技术」，恐使TikTok在美出售案更加复杂。

© 2020 AFP