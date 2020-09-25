谷歌删乌鲁鲁巨岩登顶图 无法再虚拟攀登

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（法新社雪梨25日电） 谷歌（Google）今天表示，已移除澳洲乌鲁鲁山顶的图像，这代表线上访客无法再利用街景服务虚拟「走访」这座巨岩。乌鲁鲁是原住民阿南古族的圣地，自去年起不再对游客开放。

澳洲国家公园局（Parks Australia）要求谷歌移除使用者贡献的图像，此要求也符合这个世界遗址传统拥有者阿南古人（Anangu）的希望。

谷歌地图的街景功能可以让人们在各地虚拟移动，其中包含乌鲁鲁山顶的360度视角图片。（

位于澳洲中部乌鲁鲁卡塔丘塔国家公园（Uluru-Kata Tjuta National Park）的这块红色巨岩，被阿南古族视为神圣之地，当局应他们的要求于2019年10月禁向游客开放。

谷歌发言人表示：「我们理解对阿南古人来说，乌鲁鲁卡塔丘塔国家公园极为神圣。」

谷歌公司表示：「澳洲国家公园局对于使用者的这项贡献一有顾虑，我们就移除了图像。」

谷歌公司说，乌鲁鲁（Uluru）旧称艾尔斯岩（Ayers Rock），在此区关闭前，这些图像都是由谷歌地图使用者所拍摄。（实习编译：洪筱真/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP