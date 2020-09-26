全球冠状病毒疫情超过3262万例确诊 逾99万人病亡

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间26日11时（台湾26日晚间7时），全球至少99万3438人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3262万2490例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2236 万200人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

美国仍是疫情最严重国家，累计20万3782人病故、703万3925例确诊，至少272万7335人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万537人丧生、468万9613例确诊）、印度（9万3379人丧生、590万3932例确诊）、墨西哥（7万5844人丧生、72万858例确诊）及英国（4万1936人丧生、42万3236例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有97人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、玻利维亚（67人）、西班牙（67人）及巴西（66人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计33万8254死、909万5347例确诊；欧洲累计22万9335死、519 万9762例确诊；美国和加拿大共计21万3075死、718万4066例确诊。

亚洲共计13万2856死、776万2046例确诊；中东地区共计4万4120死、190万2535例确诊；非洲共计3万4853死、144万7328例确诊；大洋洲共计945死、3万1410例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

© 2020 AFP