塔特姆单节19分率塞尔蒂克逆转 东区决赛续命

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（法新社奥兰多25日电） 塔特姆今天在比赛第3节猛灌17分，率塞尔蒂克121比108逆转胜热火，延长美国职篮NBA东区冠军赛的战线，目前仍以2比3落后。

NBA东区冠军赛第5种子迈阿密热火打完前4战后，以3胜1负领先第3种子波士顿塞尔蒂克，取得「听牌」优势。

今天的第5战，热火打出17比5开局，但塞尔蒂克接着连攻8分，热火在罗宾逊（Duncan Robinson）单节砍进12分带领下，在首节以26比18领先塞尔蒂克。

次节热火最多一度领先12分，塞尔蒂克虽曾将落后差距缩小到5分，但热火靠罗宾逊、巴特勒（Jimmy Butler）分别攻下17分、14分的联手带领下，以58比51保持领先。

下半场开赛，塞尔蒂克靠塔特姆（Jayson Tatum）豪夺17分领军，单节共轰下41分，除将比分超前，还一度领先达14分；热火靠5比0收尾，稍将比分拉近。前3节打完，塞尔蒂克反以92比83领先。末节热火亟欲反扑，无奈守不住塞尔蒂克，最终将胜利拱手让人。

塞尔蒂克今天守死热火外线，让热火全场36次在三分线外出手只命中7球。除此之外，塞尔蒂克这场比赛抓下50个篮板，比热火多了12个，光是13个进攻篮板就比热火多7个，这些都是塞尔蒂克赢球的关键。

塞尔蒂克的塔特姆今天斩获31分、10篮板，塞伊斯（Daniel Theis）有15分、13篮板进帐，两人都缴出「双十」成绩；布朗（Jaylen Brown）贡献28分；沃克（Kemba Walker）、史玛特（Marcus Smart）、海沃德（Gordon Hayward）分别攻下15分、12分、10分。

热火方面，德拉吉奇（Goran Dragic）攻下全队最高23分；罗宾逊有20分进帐；巴特勒获得17分；克劳德（Jae Crowder）和替补的赫洛（Tyler Herro）都拿下14分；阿德巴约（Bam Adebayo）则获13分。

© 2020 AFP