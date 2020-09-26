月球辐射是地球200倍 太空人有罹癌和白内障风险

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿26日电） 美国计划2024年执行太空人再度登月的计画，不过最新研究显示，月球辐射量是地球的200倍，如此将使太空人健康受损，可能引发癌症、白内障与神经退化疾病。

德国与中国学者组成的团队，根据嫦娥四号探测器去年执行实验的结果，发表研究报告刊登于期刊「科学进展」（Science Advances）。

研究报告的共同作者、德国基尔大学（University of Kiel）天体物理学家威默-施温布鲁格（Robert Wimmer-Schweingruber）表示：「经量测月球的辐射量是地球表面的200倍左右，并且是纽约至法兰克福航班的5到10倍。」

研究团队另发现，太空人在月球上每日暴露在1369微西弗的辐射剂量，是国际太空站组员每日辐射剂量的约2.6倍。

由于美国打算在10年内重返月球，未来太空辐射将是太空人面临的最大危险之一，因太空辐射可能会造成持久的健康影响，导致太空人罹患白内障、癌症和神经退化障碍等疾病。

美国国家航空暨太空总署（NASA）日前公布太空人2024年再度登月的最新计画，并估计在限期内完成需斥资280亿美元（约新台币8191亿元），其中打造登月模组得花费160亿美元。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP