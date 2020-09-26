缅甸新增病例激增 仰光加速盖隔离设施

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（法新社仰光26日电） 缅甸最大城市仰光加速兴建新隔离中心，忙着防堵这个商业大城首次爆发的大规模疫情。心力交瘁的医疗工作人员忧心还会再新增数以千计的病例。

缅甸拥有全球最简陋的医疗系统之一，不过，当地一直到最近相对来说几乎很少受到全球这波疫情的影响。

缅甸到上个月累积确诊病例还不到400起，死亡病例仅6起。

但西部新增病例迅速蔓延至缅甸其他地区，新增病例每周翻倍，如今已超过9000例。未来几天，缅甸确诊病例数料将突破1万例，目前染疫病故人数为174人。

缅甸国内确诊病例以仰光占多数，不少人担心目前重新恢复严格的防疫封锁措施，会对仰光穷苦民众的生计带来打击。

仰光目前隔离人数约6000人，根据官方媒体今天报导，已经盖好7座新隔离设施，可以再容纳1000人。

仰光一家诊所的医师表示：「我们预估还有1万起疑似病例。」他说，仰光周遭的医疗从业人员已经「精疲力竭」。

当地居民被通知，除非在特定重要产业工作，或为了采买粮食和医疗物资而外出，否则都要待在家里。

从仰光到其他地区的国内旅游已经禁止，国际航线商业班机的禁令也延长至10月底。

© 2020 AFP