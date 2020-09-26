美国男子旅游网站给负评挨告

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（法新社曼谷26日电） 泰国当局今天表示，一名外派当地的美国男子在旅游平台发表对泰国一家度假饭店的负评，遭业者告上法院。当局表示，这名美国男子一旦被判有罪，恐将在泰国吃上最长两年牢饭。

泰国2019冠状病毒疾病（COVID-19)确诊病例数较少，国内旅游因而并未完全停摆，当地人和外侨仍会前往几乎唱空城计的度假胜地游玩，包括以沙滩和碧绿色海水闻名的阁创岛（Koh Chang）。

美国男子巴恩斯（Wesley Barnes）却在造访阁创岛上的海景渡假村（Sea View Resort）后，因为在网路上撰写负面评论而惹上麻烦。

阁创岛上的警方告诉法新社：「海景度假村业者提告，指控被告在Tripadvisor网站撰写对这家饭店不公平的评论。」

警方表示，巴恩斯因不愿支付酒类开瓶费而与饭店工作人员发生争执，被控「破坏饭店名誉」。

外派在泰国工作的巴恩斯遭到移民警察逮捕，送到阁创岛，遭短暂拘留后，交保获释。

根据巴恩斯7月在 Tripadvisor 撰写的评论，他碰到「不友善的工作人员」，一副不希望任何人光顾的样子。

海景度假村表示，由于巴恩斯过去几周在不同网站撰写多篇评论，才会采取法律行动。

其中至少一篇6月张贴在 Tripadvisor网站，批评这家饭店是「现代奴隶」。由于违反网站的原则，这篇评论一周后遭Tripadvisor移除。

海景度假村说：「当我们了解他在可预见的未来恐怕会周复一周撰写负面评论时，我们决定对他提告以图吓阻。」海景度假村表示，旅馆人员在提告前曾试图联系巴恩斯。

泰国的反诽谤法长期以来遭到人权团体和倡议新闻自由的团体检验，这些团体指出，泰国有力人士以此作为扼杀言论自由的武器。一旦诽谤罪名确定，最高可判处2年徒刑连同20万泰铢罚金。

© 2020 AFP