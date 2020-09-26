美病患染爱滋病毒治愈全球首例 又罹血癌命垂危

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（法新社华盛顿25日电） 美国人布朗（Timothy Ray Brown）曾被称为「柏林病患」，他在2008年成为治愈爱滋病毒（HIV）的全球第一人。如今他的伴侣透露，他罹患血癌已届临末期，生命垂危。

法新社报导，活跃人士暨作家金恩（Mark King）22日针对此议题发表一篇部落格文章，引述布朗同性伴侣霍夫根（Tim Hoeffgen）的话说：「要澄清的是，布朗并非因感染爱滋病毒而濒临死亡。」

霍夫根并说：「布朗自从治愈后，血液中即不再有爱滋病毒，这种病毒已消失，现在他的问题是白血病，我真痛恨癌症。」

金恩告诉法新社，他19日曾以电话联系这对伴侣。54岁的布朗当时在加州棕榈泉（Palm Springs）的家中接受安宁照护。

当时布朗告诉金恩：「我会持续奋战到不能再战为止。」

布朗10多年前成功治愈爱滋病毒后，为医学史写下了新页，也成为全球数千万名爱滋病毒感染者的希望化身。

布朗1995年在德国读书时得知自己感染爱滋病毒，又在2006年诊断出罹患白血病，这是一种会影响血液和骨髓的癌症。

为治疗布朗的白血病，柏林自由大学（Free University）的医生为他移植干细胞，而捐赠者体内有罕见的基因突变现象，使移植后的干细胞也对爱滋病毒具有先天的抵抗力，因此医生希望藉此同时治愈布朗的两种疾病。

布朗历经了两个痛苦而危险的疗程，结果成功了。2008年，医院宣告他的两种疾病已痊愈。为姑隐其名，布朗最初在一项医学会议上被称为「柏林病患」。

2010年布朗决定打破沉默，公开身分演讲与接受访问，并成立自己的基金会。

他2012年告诉法新社：「我是爱滋病可能治愈的活证据，能治好爱滋病毒真是太棒了。」

去年出现了有史以来第2位以相同方法治愈爱滋病毒的病人，最初被称为「伦敦病患」，后来他公开自己身份，名叫卡斯提里耶荷（Adam Castillejo）。（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2020 AFP