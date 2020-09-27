大法官提名人惹议 拜登吁参院选后再确认

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天预期，他提名的大法官巴瑞特「很快」就会在联邦参议院获得确认。但民主党总统候选人拜登表示，美国人民选出下任总统前，参院不该行使同意权。

川普在白宫表示：「（参院）应该会很直接了当且迅速完成确认。」

民主党人抱怨川普不该在距大选这么接近时提名大法官，川普宣布巴瑞特（Amy Coney Barrett）递补金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）遗缺后，民主党总统候选人拜登（Joe Biden）随即呼吁参院，别在11月3日大选前确认川普提名的人选。

拜登表示：「美国人民选出下届总统和下届国会之前，参院不应该对这个空缺有所动作。」

他指出，白纸黑字纪录显示，巴瑞特法官「不同意联邦最高法院支持平价医疗法（Affordable Care Act,俗称「欧巴马健保」）。」

拜登表示，川普「4年来」一直试图终结「欧巴马健保」（Obamacare），但联邦最高法院两度「裁定此法合宪」。

「但即便是在全球疫情方炽之际，川普政府还在要求美国联邦最高法院全盘推翻此法。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP