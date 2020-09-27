川普辩论来势汹汹 拜登诉求人性面迎战骗子总统

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（法新社华盛顿26日电） 美国民主党总统候选人拜登29日将面对竞选以来最空前的挑战：在辩论场和共和党候选人川普交手。火药味十足的交锋即将登场，而对曾任副总统的拜登而言，这样的挣扎似曾相似。

距离11月3日总统大选仅剩5周，拜登（Joe Biden）民调持续领先，走上辩论台时，拜登预料会想展现沉着的自信，呈现自己有同理心、能团结分裂国家的一面。

辩论还没登场，拜登昨天的一席话，已经暗示他不会轻易示弱。他告诉「微软国家广播公司」（MSNBC）：「大家都知道这位总统是骗子，我准备挺身而出，说出我为什么认为他无能、为什么认为我有答案…可以帮助美国人民。」

他或许得运起金刚不坏之身，才能抵挡川普的隆隆炮火。川普一再指控民主党人选举「做手脚」，还说他或许不会接受选举结果。

川普一次次在造势会上炮轰拜登倡议「激进的社会主义」；相较之下，拜登的造势存在感却是愈来愈低。

在担心防疫限制与疫情危险的情况下，民主党操盘手不让拜登接触选民，只让他对记者发言，或偶尔造访战场州参加小规模活动；但突然之间，这位白宫的挑战者却得和卫冕者同台辩论，两人强碰的火花精彩可期。

艾克朗大学（University of Akron）政治系教授柯恩（David Cohen）表示：「这就像是收看按次付费的拳击赛。」

77岁的拜登已不是欧巴马副手时期的拜登了，尽管他灿烂的笑容没变，步伐却已不复往日稳健，白发也更显稀疏。

74岁的川普常称拜登是「沉睡的乔」，批评他心智日渐衰退，但如果拜登辩论表现不错，川普人身攻击的策略，搞不好会自食恶果。

拜登辩论纪录不甚亮眼，初选被更年轻、更精力充沛的年轻对手环伺时，他们的排挤效应让拜登失去了声音；但当人数缩减后，拜登的表现就好多了，他深富同理心的一面也能顺利流露。

在悲剧不断、漫长职业生涯迈入尾声之际，拜登将在辩论中展现自己人性的一面，和川普目空一切的风格做出对比，而拜登很有信心，他将赢得对川普厌倦的美国人的心。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP