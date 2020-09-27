巩固保守派势力 川普提名巴瑞特任大法官

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统大选在即，鉴于选情胶着且可能充满争议，共和党人急着巩固联邦最高法院保守派多数势力，总统川普今天提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）担任大法官。

川普在白宫玫瑰花园（Rose Garden）的仪式中宣布这项决定，盛赞一旁的巴瑞特是法界中「绝顶聪明、天赋过人」的人物之一。

48岁的巴瑞特这项提名案，是补实最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日过世后的遗缺。

虽然民主党强烈反对，川普仍预言这项提名案会在共和党主导的联邦参议院中「非常迅速」且「直截了当」地通过。

提名案一旦通过，最高法院的保守派势力将从5比4 扩大至6比3。自由派影响力渐趋式微下，美国国内最重大的几项司法争议可能将再度在最高法院上演，特别是女性堕胎权利和俗称欧巴马健保（Obamacare）的平价医疗法。

更迫在眉睫，且更具爆炸性的是，就在外界日益忧心，若川普或民主党籍对手拜登（Joe Biden）任何一方拒绝接受大选结果，最后案子可能得送进最高法院做最后定夺之际，巴瑞特提名案若迅速获得参院同意，可能会让最高法院的判决更有利于川普。

拜登立刻对这项提名案做出回应，表示在选民11月3日选出下任总统前，「参议院不该采取行动」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP