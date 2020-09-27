新冠肺炎全球超过3291万例确诊 逼近百万人病殁

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日11时（台湾27日晚间7时），全球至少99万8463人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少3291万5550例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2257万4500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球26日通报新增5529人病殁、29万9285起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1124死）、美国（871死）与巴西（869死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计20万4499人病故、707万9689例确诊，至少275万459人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万1406人丧生、471万7991例确诊）、印度（9万4503人丧生、599万2532例确诊）、墨西哥（7万6243人丧生、72万6431例确诊）及英国（4万1971人丧生、42万9277例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有97人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、玻利维亚（67人）、西班牙（67人）及巴西（67人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计34万421死、916万3938例确诊；欧洲累计22万9771死、524万9793例确诊；美国和加拿大共计21万3801死、723万1278例确诊。

亚洲共计13万4217死、786万3208例确诊；中东地区共计4万4280死、192万1513例确诊；非洲共计3万5022死、145万4323例确诊；大洋洲共计951死、3万1506例确诊。（译者：陈政一）

© 2020 AFP