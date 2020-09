法医界大老警告 疫情3、4周内恐蔓延全国

广告 继续浏览后续

(法新社巴黎27日电) 法国最重要的医界人士之一今天警告,若不采取措施加以改变,法国恐面临数月之久的2019冠状病毒疾病(COVOD-19)疫情大流行,届时国内医疗系将不堪负荷。

法国医师公会全国理事会(National Council of the Order of Doctors)主席布埃(Patrick Bouet)向周报「星期日报」表示:「第2波(疫情)袭来的速度比我们想得还要快。」

政府针对地中海城市马赛(Marseille)和首都巴黎地区等疫情最严重的地带实施新一波防疫限制措施,不过此举已引发当地反弹。

布埃向星期日报表示,卫生部长维宏(Olivier Veran)本周提出的警告仍不够。

布埃表示,维宏没有说3到4周内若情况没有改变,法国疫情恐蔓延整个国土,时间长达秋季和冬季数月之久。

布埃警告,届时将没有医护人员能增援,法国卫生系统也将无法满足所有需求。

他还说,许多医护人员都已精疲力尽、饱受创伤,无法再填补这些医疗缺口。

法国卫生服务单位昨天记录到过去24小时新增1万4412起病例,略低于24、25日记录到的破纪录1万6000起病例,但过去7天总计有4102人住院,其中763人正在接受加护治疗。

马赛酒吧和餐厅业者昨天在马赛市商业法院外示威,抗议预计今天晚间开始实施的强制停业措施。(译者:李佩珊/核稿:严思祺)

© 2020 AFP