法国总统马克宏：白俄罗斯鲁卡申柯必须下台

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（法新社巴黎27日电） 法国总统马克宏在今天出刊的「星期日报」（Journal du Dimanche）表示，白俄罗斯领导人鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）必须下台。

欧洲联盟（EU）数天前才拒绝承认鲁卡申柯为白俄罗斯的合法总统。马克宏（Emmanuel Macron）在报导中说：「他显然必须走人。」

马克宏指出：「这是一场权力危机。这是一个不能接受民主逻辑并由武力维系的专制政权。鲁卡申柯显然必须下台。」

白俄罗斯8月9日举行总统大选，鲁卡申柯自称压倒性胜选连任，反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）也声称胜选，此后有数以万计白俄罗斯民众走上街头要求鲁卡申柯下台。

四面楚歌的鲁卡申柯对抗议民众采取严厉镇压行动，招致西方国家谴责，但获得俄罗斯的支持。

鲁卡申柯最近还秘密宣誓就职，引发新一波示威活动与西方国家责难。

马克宏今天表示，他对白俄罗斯抗议人士展现的勇气印象深刻。

「他们每个周末都走上街头，也知道这么做冒着多大风险。但他们持续推动这场运动，唤醒白俄罗斯已被剥夺许久的民主。」（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2020 AFP