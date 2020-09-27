疫情拖累旅游市场 欧洲航空业降价盼回春

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（法新社巴黎27日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让航空旅游业历经寒冷严冬，欧洲各大航空公司正在减低票价，以吸引旅客上门，填满仍在飞航的班次。

许多国家为防疫祭出封锁令，重创航空业，今年春季空中交通几近停摆，暑假期间些许恢复，但现在市场再度下滑。

根据欧洲航管组织（Eurocontrol）表示，航空交通在过去两周走缓，目前情况相较去年同期降了54%。

一家欧洲航空同业公会把8月市场状况修得更低，仅是2019年同期的3成而已。

欧洲航管组织如今对航空业复苏更为悲观。

欧洲航管组织今年春季时预估，10月市场只会比2019年同期降3成，但目前所见掉了57%。

疫情导致航空公司现金短缺，业者开始降低票价。

根据旅游市场分析公司ForwardKeys指出，8月各大航空公司调降从英国、法国、德国与荷兰飞往南欧的班机票价，比去年同期降15%。

24日公布的研究显示，有些航线的票价更下降逾1/3。

除了降价，各航空司把火力集中在获利最高的航线上，原本也正朝此方向来做。

但疫情再起，各国重启旅行禁令，并实施更严格的检疫和采检措施，可能很快地让航空公司的努力和计画化为乌有。

欧洲各航空公司本月稍早敦促各国首都应协调步调一致的防疫措，并说目前拼拼凑凑的各种限令，让欧盟各国的旅游业回春步履蹒跚。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP