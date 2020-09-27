美国总统大选辩论 川普迎战拜登料出狠招

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普总夸口熟悉民间疾苦，并以真正的硬汉自居，下周总统大选辩论登场时，他口下必不留情，要像在格斗场上迎战对手一般，狠狠给民主党对手拜登来记正面痛击。

有别于约翰．甘乃迪（John F. Kennedy）和雷根（Ronald Reagan），74岁的川普（Donald Trump）不爱慷慨激昂的长篇大论。川普也不爱欧巴马（Barack Obama）粉丝所欣赏他演说中那种细致优雅的风格，批评者认为这种超然离群风格不够接地气。

川普把实境秀技巧带进白宫，十足的娱乐家形象，而启发他表演风格的，就是职业摔角那种花俏的混乱场面。他是个老爱撂两句黑帮电影中大佬行话的纽约客，还喜欢和拳击手以及综合格斗运动员厮混。

所以，在29日克里夫兰的首场总统辩论会上，可别期待川普会「温良恭俭让」。

川普19日把总统辩论比作综合格斗的铁笼格斗。他告诉真正的终极格斗冠军赛（UFC）冠军马斯维达尔（Jorge Masdival），「这是同一码事」，「只是稍微没那么激烈」。

从上次在总统辩论场遭他痛击的前国务卿希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）的说法，就知道此言并非全是玩笑。

希拉蕊在「大西洋月刊」（The Atlantic）回忆2016年两人交锋的场景说：「他完全不在乎是不是要回答问题，甚至也不在乎是不是要给出正确资讯，他就准备好要来羞辱你、霸凌你」。

当时民调一致认为希拉蕊是3场辩论的赢家，但真正的能量、以及大选的胜利，最后却是归于这位言词犀利的纽约政治素人。

川普目前民调仍落后拜登，因此寄望藉着辩论的好表现一举翻盘，及时在11月3日大选前迎头赶上。粉丝猜想川普辩论时可能会给拜登致命一击，而川普的确信心满满，他甚至要求举办第4场辩论，只是最后没有成功。

反观民主党，却是有部分人士恳求拜登别接下辩论战帖，就是怕没人招架得住川普那锐不可当的夸张言语和满口谎言。

密西根大学（University of Michigan）辩论专家卡尔（Aaron Kall）表示，川普「不按牌理出牌」，「要和他辩论，完全没有剧本可以照着走」。卡尔是「与唐纳辩论」（Debating The Donald, 暂译）一书共同作者，这本书探讨川普的辩论技巧。

主持首场辩论的福斯新闻台（Fox News）主播华勒斯（Chris Wallace）擅长问问题，但川普不受束缚的功力，应该也是不遑多让。

数月来，川普极尽侮辱拜登之能事，从说拜登是秘密共产党员、到骂拜登差不多等于脑死，他还会说出什么话现在谁也说不准，但他届时肯定会有招可出。

川普在和希拉蕊辩论时曾发动奇袭，邀请多名指控希拉蕊夫婿、前总统柯林顿（Bill Clinton）性骚扰的女性到场，这种作法堪称前无古人；还有一度，他甚至离开辩论台上指定的位置，跑到希拉蕊身后，虎视眈眈地越走越近。

希拉蕊后来在「事发缘由」（What Happened）书中写道：「无论我走到哪儿，他都亦步亦趋，紧盯着我，还做鬼脸。」「真的很让人不舒服，他简直就紧贴在我身后，我都起鸡皮疙瘩了。」

面对拜登时，川普可能会猛攻其子韩特（Hunter）在乌克兰和中国生意涉贪一事。

如果那点还无法惹恼拜登，川普说不定还敢直接质问77岁的拜登有没有吃增强表现的药物。川普和幕僚多次说拜登老态龙钟，还宣称拜登会吃些东西来保持辩论时心智敏捷。川普甚至主张拜登应接受药检。

面对川普这么多的诋毁，拜登届时登上辩论台时，只要表现不太落漆，应该就可以称为获得胜利了。

© 2020 AFP