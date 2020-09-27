美国扬言撤军关使馆 伊拉克总理处境堪虞

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（法新社巴格达27日电） 美国在伊拉克的利益几乎天天遭攻击，让华府怒不可遏，扬言关闭驻巴格达大使馆。而美方这份威胁，已置伊拉克总理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）于危险境地。

伊拉克长久以来一直是两个盟友伊朗和美国之间的角力战场。法新社报导，美国在巴格达高维安的「绿区」有数百名外交使团人员，在伊拉克3个基地驻有约3000名军力。自2019年以来，火箭和土制炸弹频频攻击这些美方利益，而幕后捣鬼的，疑似就是有伊朗撑腰的几个派系，包括武装团体「真主党旅」（Kataeb Hezbollah）。

据伊拉克官员说法，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）上周向伊拉克总统沙雷（Barham Saleh）发出最后通牒，如果伊拉克不制止针对美军和外交地点所遭遇的如雨般火箭攻击，美方将关闭驻伊拉克大使馆、撤回驻军。

这些官员说，「老美不是生气，是超级火大」，另有人说：「蜜月期结束了。」

华府两度报复性空袭伊拉克境内的真主党旅，今年稍早也扬言，若火箭攻击造成美国人命损伤，将再炸其他120多处地点。

然而，华府的不满仍难平息。亲美的总理哈德米5月上台，并于8月访美，但华府在他行前即暗示，美方不满意他在亲伊朗武装团体上所采取的行动。

不要忘了，1月间美国曾发动无人机攻击，在巴格达击毙伊朗将军苏雷曼尼（Qasem Soleimani）与伊拉克指挥官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。部分伊拉克官员至今怒气仍未消。

如今美国人进一步对巴格达示警，加深境内「效忠伊朗」和「不愿与美正面冲突」两大派系之间的歧见。

一方面，深具煽动力、从教士成为民粹政治人物的什叶派领袖萨德（Moqtada Sadr）本周出面呼吁「成立一个包括维安、军事和国会委员会的联合委员会」来彻查火箭攻击事件，总理哈德米等政治人物旋即接受建议。

但另一方面，强硬派也在集结，6个过去听都没听过的团体不但争先恐后宣称是攻击美国利益的幕后主使，近几个月还对联合国呛声。这些团体视哈德米为华府安插在巴格达的人，对他誓言整顿他们十分感冒。

这让总理处境异常危险。

美国若真撤军，将无意间让总理政敌有机会吹嘘，不费吹灰之力即让美国人撤离伊拉克。

而如果总理垮台，西方外交人员和分析家警告，恐成为伊拉克局势稳定的梦魇。

报导中东新闻的Al-Monitor网站「伊拉克脉动」（Iraq Pulse）分析家兼编辑曼姆里（Ali Mamouri）说：「美国若真关闭大使馆，将削弱、危及哈德米处境，并敞开大门让民兵组织坐大，针对国家采取极端行动。」（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP