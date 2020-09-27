詹姆斯大三元领军 湖人挺进总冠军赛

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（法新社佛州奥兰多26日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人今天在西区冠军系列赛第5战，以117比107淘汰丹佛金块，以4：1称霸西区。湖人当家球星詹姆斯发威，攻下全场最高38分，外加16篮板和10助攻。

气势如虹的湖人今天与金块过招，詹姆斯（LeBron James）缴出漂亮成绩单，队友戴维斯（Anthony Davis）也贡献27分、3助攻和5篮板，葛林（Danny Green）和卡鲁索（Alex Caruso）各贡献11分。

湖人打完首节领先3分，第2节开始加足马力，单节打出28比21优势，半场结束，便以61比51，领先10分。

到了下半场，苦苦追赶的金块在第3节打出33比26攻势，将比分拉进至落后3分。在决胜节，金块一度只落后湖人不到10分，可惜最终并未上演绝地大逆转。湖人最终以10分优势击败金块，以4胜1负战绩拿下西区冠军。

金块球星约基奇（Nikola Jokic）和葛兰特（Jerami Grant）今天分别轰出全队最高20分，队友莫瑞（Jamal Murray）砍下19分，米尔塞普（Paul Millsap）贡献13分，莫里斯（Monte Morris）和波特（Michael Porter Jr.）各缴出10分，仍无缘率队上演联盟史上最戏剧化的逆转秀。

湖人前役击败金块，系列赛取得3比1听牌优势，但金块在今年季后赛屡屡上演惊奇大逆转，令紫金军团不敢掉以轻心，湖人总教练伏格尔（Frank Vogel）赛前表示，会把第5战当成第7战来打，丝毫不会因为领先而松懈。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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