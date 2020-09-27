质疑拜登神智 川普要求首场辩论会前后药检

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天再度攻击总统大选民主党对手拜登（Joe Biden）的头脑清醒程度，他要求在两人首场辩论会于29日登场之前或之后，拜登应接受药物检测。

川普在推特发文写道：「我将强烈要求，在周二晚间的辩论会举行之前或之后，『爱困乔』（Sleepy Joe ）应接受药物检测。」

川普还表示：「当然，我也将同意接受药检。他的辩论表现一直非常不稳定，这么说还算客气。这样的落差，难道不是只有药物才会造成？」

法新社报导，74岁的川普数月前开始一再诋毁77岁拜登的精神状态，最近几周也多次暗示拜登可能服用不明药物来增强表现，但他并未对说词提供任何证据。

根据美国媒体报导，川普和拜登的团队昨天已敲定首场辩论会细节，包括鉴于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，将取消双方握手传统，现场也只会有少数观众，但并未提及药检条件。

这场在俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）举行的辩论会，将由福斯新闻频道（Fox News）记者华勒斯（Chris Wallace）主持。这将是美国选民首次有机会见到川普和拜登直接面对面较劲。

© 2020 AFP