亚塞拜然争议地区冲突增至23死 UN呼吁各方停火

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（法新社巴库27日电） 高加索国家亚塞拜然军方今天跟争议地区「纳哥诺卡拉巴克」的亚美尼亚族分离主义势力爆发激战，官员指出相关死亡人数已经增至23人，联合国秘书长古特瑞斯已呼吁各方立即停火。

亚塞拜然总检察长办公室表示，由于亚美尼亚族分离主义势力部队炮击亚塞拜然村庄加沙提（Gashalty），导致当地有一家5口全数丧命。

今天爆发激战的纳哥诺卡拉巴克地区（Nagorny Karabakh）位于亚塞拜然境内，那里的亚美尼亚族分离主义当局提到，他们有16名军人、2位平民丧命，并有100多人受伤。

亚美尼亚共和国总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）稍早声称，宿敌亚塞拜然已对亚美尼亚人民宣战。亚塞拜然国会也通过在全国实施戒严，并从今天起实施宵禁。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人今天透过声明指出：「秘书长强烈呼吁双方立即停火、缓和紧张局势，并立刻展开有意义的谈判。」

美国国务院也谴责亚塞拜然与亚美尼亚两国间不断升温的暴力局势，并呼吁双方立即停火。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）已经跟帕辛扬商讨纳哥诺卡拉巴克地区的军事冲突情势，同样也呼吁结束敌对行动。（译者：陈彦钧）

© 2020 AFP