亚美尼亚与亚塞拜然交火第2天 至少数十人丧生

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（法新社叶里凡／巴库28日电） 亚塞拜然与亚美尼亚部队今天进入交战第二日，这两个长年宿敌的激烈战斗已导致数十人丧生，引发双方恐会展开全面战争的忧虑。

法新社报导，双方昨天在亚塞拜然境内亚美尼亚族分离主义分子掌控的纳哥诺卡拉巴克地区（Nagorny Karabakh）前线爆发冲突。双方国防官员已证实，两边彻夜持续发生激烈战斗。

纳哥诺卡拉巴克地区分离主义分子表示，他们今天再添28名战士丧生，这使他们部队死亡人数增至59人。

根据早前通报，双方共有7名平民遇害，包括亚塞拜然一个家庭的5人，以及亚美尼亚方面1名妇女及1名孩童。

双方为这场最新战斗指责彼此，世界领袖已促请双方冷静，各界担心这场战斗引发全面冲突，可能卷入区域大国俄罗斯和土耳其。

亚塞拜然与亚美尼亚都是前苏联国家，双方数十年来为纳哥诺卡拉巴克地区领土争议陷入僵局，今年早些时候及2016年曾爆发致命冲突。

1990年代初期，双方曾发生夺走3万条人命的战争，战后纳哥诺卡拉巴克地区宣告独立，但未获任何国家承认，包括亚美尼亚在内，国际社会仍视当地为亚塞拜然的一部分。

亚塞拜然尚未宣布军方伤亡人数，但亚美尼亚国防部发言人史岱潘扬（Shushan Stepanyan）声称，有「数十具亚塞拜然军人尸体」躺在晚间夺回来的领土上。

© 2020 AFP