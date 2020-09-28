内战以来最大批 叶门政府与叛军换俘千人

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（法新社杜拜27日电） 居中斡旋的联合国特使今天表示，叶门交战双方在瑞士会谈后，同意交换1081名战俘。

沙乌地阿拉伯为首军事联盟支持的叶门政府，与伊朗撑腰的「青年运动」（Houthi）叛军决定交换约1万5000名囚犯，作为2018年联合国在瑞典斯德哥尔摩斡旋的和平协议一环。

双方签定和平协议之后多次零星交换囚犯，但今天协议的换俘若真完成，将是叶门内战2014年爆发以来，首次大规模换俘行动。

政府代表团成员告诉法新社，今天的协议包括释放「681名叛军和400名政府部队（与盟友），其中包括15名沙乌地阿拉伯人和4名苏丹人」。

叶门交战双方在瑞士格里昂村（Glion）结束会谈后，联合国叶门特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天告诉记者说：「我个人非常高兴地在此宣布，你们达成一个非常重要的里程碑。」

葛瑞菲斯盛赞这项换俘的决定，是叶门内战期间最大的换俘行动。他也向叶门政府以及青年运动再次「承诺充分落实斯德哥尔摩协议」致贺。

青年运动掌控的马西拉电视台（Al-Masirah TV）引述叛军消息人士，证实叶门交战双方已经达成协议，也说双方都「表达落实协议的承诺」。

叛军高阶指挥官阿胡提（Mohamed Ali Al-Huthi）推文说：「对我们重要的就是落实协议，不只是签署协议。」

叶门外交部长哈德拉米（Mohammed Al-Hadhrami）乐见协议是「人道」突破，但也推文表示，「政府要求协议尽快落实」。

© 2020 AFP