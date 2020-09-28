堪称节税达人 川普当选那年所得税仅缴2.2万

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（法新社华盛顿27日电） 在美国总统大选首场电视辩论即将登场之际，川普的财务纪录又掀争议。「纽约时报」今天爆料，川普赢得大选的2016年，他只缴了750美元（约新台币2万2000元）联邦所得税。

纽时指出，川普入主白宫第一年的2017年，也只缴750美元的联邦所得税，而在过去15年间，竟有10年更是完全没有缴一毛钱，因为他申报自己的财务亏损大于收入。

亿万大亨的川普拒绝公布他的报税资料，打破历来美国总统惯例，为不让税务资料曝光还不惜在法院大打旷日废时的法律战，引发外界对其诸多揣测。

川普今天在白宫举行记者会，不仅斥纽时「完全是假新闻」，还坚称自己有缴税，但没提出具体细节。

川普对纽时引用逾20年报税资料的报导不屑一顾，他说自己「付了很多钱，也缴了很多的州所得税」。

川普也矢言，自己的税务资料「将全部摊在阳光下」，但未提出时程表；他在2016年竞选期间也做过类似承诺，却从没兑现。

报导说，川普想方设法节税，藉由豪宅、私人飞机和在录制实境节目「谁是接班人」（The Apprentice）期间斥资7万美元打理发型等个人支出来减免税金，而他单独持有和管理的房地产业务亏损，似乎抵消了他从「谁是接班人」和其他实体所持股份获得的收入。

在入主白宫的头两年，川普仰赖商业租税抵免来减轻纳税义务。纽时说，川普要求延后申报所得税后提交价值970万美元的商业投资抵免额，使他收入大减，因此2016年和2017年都只缴税750美元。

纽时说，川普自2010年起共获得7290万美元退税，如今已成国税局查帐的重点。

川普集团（Trump Organization）律师贾登（Alan Garten）说：「（报导内容）就算不是全部失实，也大多不准确。」

纽时以保护消息来源为由拒绝贾登索要资料，贾登辩驳说，川普「已上缴数千万美元的个人所得税给联邦政府，包括他在2015年宣布参选时所缴交的数百万美元个人所得税」。

川普纳税风波再起之际，适逢美国总统大选进入决战关键时刻，川普正准备29日与民主党候选人拜登（Joe Biden）展开首场电视辩论，预计会有数以百万计美国人届时守在电视机前，看两人激烈交锋。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP