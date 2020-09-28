德国官员：与中国打新冷战 美欧须携手合作

广告 继续浏览后续

（法新社柏林28日电） 德国外交部跨大西洋关系协调专员贝叶（Peter Beyer）接受专访时表示，无论11月美国总统大选结果如何，欧洲和美国都有必要携手面对「与中国的新冷战」。

距离美国总统大选只剩5周，贝叶受访时强调，欧美间的共同利益多于差异。「欧洲必须与美国并肩面对中国带来的巨大挑战。美中之间的新冷战已经开打，这场战争也将形塑本世纪。」

美国总统川普过去近4年任期内，和德国总理梅克尔（Angela Merkel）在数项议题上屡有摩擦，包括伊朗、贸易、北大西洋公约组织（NATO）和气候。贝叶坦言，众所周知，梅克尔政府会认为，和美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）合作较容易。

他说：「我绝不会天真以为：若拜登胜选，将万事美好、黄金时代来临。那些争议性高的问题不会一夜消失。但若是拜登当选，大西洋两岸间的友谊会再度变得更理智、可推测与可信赖。」

贝叶指出，在中国和伊朗事务上，美国人和欧洲人有「相似，且有时相同的利益」。「这就是为何，当我们现在（在一些议题上）无法求得共识时，令我感到挫折。」这些议题包括：在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间支持世界卫生组织（WHO）、想办法控制伊朗的核子野心及对抗气候变迁。

不过贝叶强调，若是川普赢得连任，也不会造成西方国家间内爆，因为欧洲和美国一些国会议员及许多州有持久紧密的合作关系。「谁入主白宫很重要，但这也无法全盘控制大西洋两岸间的友谊。」

贝叶表示，二次大战后西方盟邦之间数十年来的合作，已建立起「自由民主与和平繁荣」等价值基础，这与中国的体系形成对比。这套中国体系的特徵是「独裁、缺乏新闻自由和人权、数位监控，及（侵害）维吾尔人、香港和环境…」。

贝叶还说，德国必须在一些领域加强表现，国防安全只是其一，尤其是川普计划将驻德美军大砍9500人，降至2万5000人。

他表示：「我不认为拜登政府会完全逆转这些计画，但我也怀疑他们会用同样积极态度加以推动。」但无论如何，德国必须坚守增加国防支出的承诺，同时与欧洲伙伴国合作在安全事务上扮演更重要角色。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP