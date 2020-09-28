澳洲乐园泛舟4死意外 业者挨罚360万澳元

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（法新社布里斯本28日电） 澳洲最大主题乐园「梦幻世界」（Dreamworld）2016年因安全措施问题导致4人丧生，乐园母公司今天遭罚360万澳元（约新台币7300万元）。

2016年10月25日，2男2女在黄金海岸（Gold Coast）「梦幻世界」乐园乘坐急流游乐船，两船意外相撞，翻覆于「迅雷急流」（Thunder River Rapids Ride）机械滑道，造成4人受伤死亡。检方今年6月依3项罪名起诉母公司阿登特休闲旅游公司（Ardent Leisure）。

昆士兰州法院认定阿登特休闲旅游违反该州的工作场所卫生与安全法，但未判处最高450万澳元罚款。

阿登特休闲旅游在给澳洲证券交易所（ASX）的声明中指出，愿承担一切责任并「毫无保留」道歉。

公司董事会和高层主管向「因梦幻世界乐园发生可怕悲剧蒙受巨大损失和长久折磨的所有人」，表达「最深挚慰问」。

阿登特休闲旅游先前意图在4名死者尚未下葬前重新营业，遭到强烈抨击；但它表示，新的领导团队已「彻底改善」乐园的安全程序。

阿登特休闲旅游表示，它已赔偿这起事故的「大部分」家庭、急救人员和其他受这起悲剧影响的人员，且持续致力完成尚未解决索赔。

公司也指出，先前建造中的罹难者纪念碑因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情停摆，预计接下来数个月内就会重启。（实习编译：林岳锋/核稿：刘学源）

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