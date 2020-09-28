热火胜塞尔蒂克东区称王 将与湖人争夺总冠军

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（法新社佛州奥兰多27日电） NBA热火今天125比113获胜，以4胜2负力克塞尔蒂克拿下东区冠军，接下来将与湖人争夺总冠军。

NBA东区冠军赛前5战打完后，第5种子迈阿密热火以3胜2负领先第3种子波士顿塞尔蒂克，握有「听牌」优势。

今天的第6战开打后，热火摆脱前役下半场的低迷手感，三分球命中率达5成，整体投篮命中率更有5成55，得分多点开花，7名上场球员都有得分纪录，让对手防不胜防，首节33比27领先塞尔蒂克。次节塞尔蒂克命中率提升，在沃克（Kemba Walker）突破上篮得手后，一度以1分超前，并在塔特姆（Jayson Tatum）单节灌进12分的情况下将比分追近，但上半场热火仍以62比60微幅领先。

下半场开打后战况陷入胶着，第3节剩下不到1分钟，史玛特（Marcus Smart）的灌篮帮助塞尔蒂克扳平比数，但随后德拉吉奇（Goran Dragic）突破后的反手上篮让热火两分超前，热火打完3节88比86仍握有2分领先。末节双方持续拉锯，热火103比102仅领先1分之际，拉出13比0攻势，转眼以116比102领先达两位数，最终12分之多胜出。

热火今天赢球，以4胜2负拿下东区冠军，并闯进总冠军赛，接下来将与早一步拿下西区冠军的洛杉矶湖人争夺本季总冠军。

热火阿德巴约（Bam Adebayo）有32分、14篮板的「双十」演出，巴特勒（Jimmy Butler）贡献22分，替补的赫洛（Tyler Herro）攻下19分，罗宾逊（Duncan Robinson）、伊古达拉（Andre Iguodala）都拿下15分，德拉吉奇则有13分进帐。

布朗（Jaylen Brown）攻下塞尔蒂克最高26分，塔特姆有24分、11助攻的表现，沃克、史玛特（Marcus Smart）各贡献20分，海沃德（Gordon Hayward）则有12分进帐。

© 2020 AFP