竹内结子疑轻生 日本政府吁民众寻求协助

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（法新社东京28日电） 日本高人气女星竹内结子（Yuko Takeuchi）上周末疑似自杀辞世，享年40岁，她的死讯震惊日本全国。日本政府今天呼吁，民众若难以处理困境，应寻求协助。

法新社报导，日本内阁官房长官加藤胜信提及，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情危机期间，有一些人难以处理困境，但他未提到特定案例。

加藤胜信表示：「自从7月以来，自杀人数呈上升趋势。我们必须承认，许多人正在结束他们宝贵生命的事实。」他促请民众使用自杀防治专线或其他服务。

竹内结子在日本家喻户晓，今年1月才产下次子。2018年，她曾主演线上影音网站Hulu及HBO Asia共同制作的影集「神探夏洛克小姐」（Miss Sherlock），并在1998年经典恐怖电影「七夜怪谈」（Ring）担任配角。

竹内结子的死讯震惊日本全国，且发生在最近多位日本名人轻生后。数据显示，日本近期自杀人数攀升。8月分，日本有将近1900人轻生，比去年同期增加15.3%。

日本人气女优芦名星（Sei Ashina）在9月稍早前离世，显然是自杀。日本男星三浦春马（Haruma Miura）则在7月辞世，据信也是死于轻生。

今年5月，Netflix日本实境节目「双层公寓」（Terrace House）明星木村花（Hana Kimura）过世，得年22岁，登上国际头条，她生前显然遭到网路霸凌。

© 2020 AFP