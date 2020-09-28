美国祭出口禁令 中国晶片巨擘中芯股价重挫

广告 继续浏览后续

（法新社香港28日电） 由于西方媒体周末报导，华府已开始对中国最大晶片制造商中芯国际实施出口限制制裁措施，中芯股价今天在上海和香港股市应声双双重挫，收盘跌幅各达7%和3.9%。

根据美国「华尔街日报」和英国「金融时报」所见美国商务部一封给美国主要电脑晶片公司的信件，美国政府下令，企业须取得许可才能出售设备给中芯，因这些设备存在被改为「军事最终用途」的「不可接受风险」。

这起事件是美中科技争霸战的最新炮火，中国发展先进科技的野心再度遭到美方打击。中芯是中国最大的晶片组代工厂，也是北京达成半导体自给自足计画的关键支柱。

中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上被问到相关问题时表示，北京反对华府「滥用出口管制等限制措施，无理打压中国企业」。

投顾机构桑福德伯恩斯坦（Sanford Bernstein）以马克・李（Mark Li）为首的分析师发布报告指出，美方制裁一旦落实，将严重伤害中芯现有和未来制造能力及客户的信任。

报告写道：「少了来自美国的稳定供应和服务，中芯产能的良率和品质将恶化，在较高阶产品部分最快短短数月就会显现。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP