世界田总推新规 世锦赛与奥运比赛形式可创新

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（法新社巴黎28日电） 根据世界田径总会（World Athletics）今天发布的2020年规则和比赛指南，未来世界锦标赛或奥林匹克运动会，都有可能改以较「创新」的比赛形式进行。

世锦赛和奥运这两大国际田径赛事迄今都尚未以「创新」形式举办比赛，例如在跳远项目引入决赛时一跳决胜负的方式等，但这种情况将有改变。

世界田总在新闻稿中说，世锦赛和奥运的田径赛事也可像其他比赛一样，采创新形式举办。

为了吸引更多、更年轻的观众，各赛事主办单位经常在比赛形式上有创新的尝试，包括修改比赛或引进淘汰赛等方式。

但新的形式引来一些运动员的批评。

美国三级跳好手泰勒（Christian Taylor）8月在钻石联赛（Diamond League）斯德哥尔摩站率先开炮重批，因为那场比赛采用新的形式，让选手先进行5次试跳，取成绩最好的前3名选手进到决赛，以一跳决胜负，决定最终排名。

两次奥运金牌、4次世锦赛金牌得主泰勒当时推文说：「我希望本季后，这个主意能取消。」

他也说道：「我真的很想知道，这样（指新的比赛形式）哪里有比传统的（比赛）形式好？」

受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，原订今年进行的东京奥运被迫延迟到2021年7月，在美国俄勒冈州（Oregon）尤金（Eugene）举行的世锦赛则是延到2022年。

© 2020 AFP