主持美大选首场辩论 华勒斯以作风直率闻名

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（法新社华盛顿29日电） 2020年美国总统大选首场辩论今天登场，福斯新闻（Fox News）主播华勒斯将担纲主持。在主持人立场多偏右的福斯新闻网，资深新闻人华勒斯以作风直率闻名。

74岁的美国总统川普与77岁的民主党总统候选人拜登（Joe Biden），今天将在俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）凯斯西储大学（Case Western Reserve University）辩论，华勒斯（Chris Wallace）将是唯一的主持人。在11月3日大选登场前，还会有另外两次辩论。

华勒斯现年72岁，看起来仍很年轻。他的父亲麦克・华勒斯（Mike Wallace）是哥伦比亚广播公司（CBS）「60分钟」（60 Minutes）节目的传奇记者，以访谈时话锋犀利知名。

华勒斯或许不若已故父亲那般好斗，但他并不回避对峙。即使身处媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）所拥有、被控是川普啦啦队的新闻网，华勒斯仍曾挑战这位共和党籍的总统。

例如华勒斯7月在白宫专访川普时，川普炫耀自己的认知测验成绩优异，华勒斯当时回应：「嗯，这测验不是太难。」他并指出其中一个问题为辨认大象图片。

另外，川普就2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡率做出不实叙述时，华勒斯也负起事实查核任务，表示：「先生，这不是事实。」

过去华勒斯曾在国家广播公司（NBC）任职13年，期间他跑过白宫新闻，担任过NBC晚间新闻（NBC Nightly News）主播，以及周日上午政治脱口秀「会晤新闻界」（Meet the Press）主持人。

华勒斯1989年跳槽到老东家的对手美国广播公司（ABC）后，主持了「周四黄金时段」（Primetime Thursday）、「夜线」（Nightline）等节目。2003年，身为民主党员的他加入福斯新闻，成为政论节目「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）的主持人。

根据「纽约时报」（The New York Times）6月刊出的访问，华勒斯被问到在福斯工作的经验时说：「我同意我所听到的一些事吗？当然不。」

「我不曾因为我约的来宾、我问的问题，事后遭到批评。我不手下留情、不厚此薄彼。」

华勒斯2016年就主持过川普与民主党对手希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）其中一场总统大选辩论，成为福斯新闻首位担任此职的主播。当时他的表现获得两方阵营的好评。

但川普日前接受福斯新闻电台（Fox News Radio）访问时说，虽然自己对华勒斯「怀抱崇高敬意」，仍「愿意赌一把他（华勒斯）不会问拜登很难的问题」。川普并宣称华勒斯「会被激进左派掌控」。

访问川普的主持人基尔米德（Brian Kilmeade）则驳斥这项说法，表示华勒斯「不受任何人控制」。

© 2020 AFP