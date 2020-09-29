亚美尼亚与亚塞拜然交战 联合国安理会开紧急会议

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（法新社纽约联合国总部28日电） 亚塞拜然境内亚美尼亚族分离主义分子掌控的纳哥诺卡拉巴克地区（Nagorny Karabakh）周末爆发激烈战斗，外交官员今天说，联合国安全理事会明天将举行闭门紧急会议。

外交官员说，会议将在格林威治时间21时（台北时间30日凌晨5时）举行。法国与德国敦促将紧急会议列入议程后，比利时正式提出要求。

非常任理事国爱沙尼亚早在27日强调，必须对纳哥诺卡拉巴克地区爆发致命冲突召开紧急会议。

外交官员说，英国也加入欧洲国家行列推动举行会谈；这些官员又说，会议结束后，安理会将发表联合声明，如果没有达成全体共识，将由欧洲会员国发表。

这场冲突是在年度联合国大会期间爆发，外界担忧高加索地区的亚塞拜然与亚美尼亚将发生战争；这两个国家都曾是前苏联的加盟共和国。

纳哥诺卡拉巴克地区在亚塞拜然境内，但由亚美尼亚族分离主义势力掌控，亚美尼亚与亚塞拜然陷入领土争议冲突数十年，今年稍早与2016年曾爆发致命战斗。

亚塞拜然与亚美尼亚部队今天持续交战、造成更多人丧亡，在国际呼吁这两个宿敌停火时，土耳其仍发表好战言论。

俄罗斯与亚美尼亚有军事结盟，土耳其则支持亚塞拜然。

根据可取得的最新数据，最近的战斗造成至少95人死亡，包括11名平民。（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP