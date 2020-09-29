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（法新社香港29日电） 亚洲股市今天跌多涨少，投资人关注美国新一轮民主党版刺激经济方案，同时在美国总统候选人首场辩论今天稍晚登场前，采取观望态度。

投资人趁机逢低买进，加上中国经济消息乐观支撑昨天的盘势，但始终存在的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情阴霾和数个国家再度实施防疫限制措施，打击市场信心。

美国国会针对刺激经济方案的谈判缺乏进展，是阻止亚股进一步走高的主要障碍。

民主党人最新提出的2.2兆美元刺激经济方案，比他们先前的计画少超过1兆美元。民主党籍的众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示，这项法案「提供数个月后保护生命、生计和我们民主生命的绝对必要资源。」

裴洛西的发言人说，她昨天已经与财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）对话，今天早上将再度进行协商。

东京股市上涨0.12%，上海股市上扬0.21%，台北股市微涨0.04%，首尔股市扬升0.86%。

香港股市下跌0.85%，新加坡股市下挫0.46%，曼谷股市挫跌0.45%，雅加达股市下跌0.56%，威灵顿股市下挫0.51%，马尼拉股市挫跌0.34%。（译者：陈昱婷/核稿：刘学源）

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