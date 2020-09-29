供应G网路设备 诺基亚取得英国电信集团合约

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（法新社赫尔辛基29日电） 芬兰通讯设备制造商诺基亚（Nokia）今天宣布，他们已拿下英国电信集团（BT Group）合约，将取代中国华为，供应英国境内5G网路设备，成为BT最大设备供应商。

这是英国首相强生（Boris Johnson）7月下令禁止行动供应商在新5G网路建设中使用华为产品以来，英国与诺基亚的首项合约。

根据BT合约，诺基亚将提供基地台及其他网路设备，提供顾客超快速的5G网路；诺基亚设备同时也将用于BT既有的2G及4G网路。不过，BT告诉法新社，他们也将使用其他供应商产品，以取代所有华为设备。

英国政府发布的这项禁令是基于国安考量，强制要求行动供应商自2021年起开始移除「高风险供应商」，这也是华为在5G市场的两大竞争者诺基亚与瑞典爱立信（Ericsson）的一大机会。

英国国内业者必须在2027年前移除5G网路中所有华为设备，BT先前曾表示，这项转变将耗费5亿英镑（约新台币187亿元）。

英国政府下令禁用华为，明显为诺基亚及爱立信打了一剂强心针，但产业界观察家警告指出，市场需求持续增加，要填补华为这个产业龙头留下的空缺，可能不是那么简单。

在5G网路市场激烈竞争下，诺基亚去年下调2020年获利预估，但最近财报可看出收益增加，新任执行长隆德马克（Pekka Lundmark）预期将重新改组公司，尝试在5G战中夺回若干失土。

© 2020 AFP