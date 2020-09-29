全球超过3341万例确诊 近100.6万人病殁

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（法新社巴黎29日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间29日11时（台湾29日晚间7时），全球至少100万5981人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3341万5720例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2300 万6200人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球28日通报新增3917人病殁、26万7743起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（776死）、巴西（317死）与美国（281死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计20万5091人病故、715万118例确诊，至少279万4608人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万2058人丧生、474万5464例确诊）、印度（9万6318人丧生、614万5291例确诊）、墨西哥（7万6603人丧生、73万3717例确诊）及英国（4万2001人丧生、43万9013例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有98人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、玻利维亚（68人）、西班牙（67人）及巴西（67人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计34万2687死、925万6274例确诊；欧洲累计23万943死、536万1282例确诊；美国和加拿大共计21万4400死、730万4693例确诊。

亚洲共计13万6543死、804万1105例确诊；中东地区共计4万4991死、195万3159例确诊；非洲共计3万5453死、146万7646例确诊；大洋洲共计964死、3万1568例确诊。

© 2020 AFP