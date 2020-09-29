孟晚舟出庭要求获释 控美国在司法误导加拿大

广告 继续浏览后续

（法新社温哥华28日电） 中国华为科技公司财务长孟晚舟和律师今天重回加拿大的法院，迫切要求让她获释。他们主张美国当局遗漏关键事实，在她被指控的罪名上公然误导加拿大，以设法让她被逮捕。

加拿大在2018年12月依美国的要求，拘捕当时于温哥华转机的孟晚舟。孟晚舟被捕后，就一直被软禁在温哥华的自家豪宅中。由于美加两国有司法互助关系，美国寻求将她引渡到美受审。

但2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发打乱了加拿大的法院审判，孟晚舟案先前一直以视讯方式继续进行，尽管进展缓慢。

孟晚舟今天是她多个月来首次到场出庭，她戴上口罩以符合公卫规定，并戴上作为保释条件的电子监视脚镣。

辩方在听审中指出，美国指控她的关键症结点不实且缺乏因果关系。

美方指控孟晚舟涉及银行诈欺，向汇丰银行（HSBC）隐瞒华为与子公司星通科技（Skycom Tech）的关系，让汇丰银行为星通提供金融服务，面临违反制裁和经济损失风险。

孟晚舟的律师芬顿（Scott Fenton）指控，美国「违反了其坦诚和直言的义务」。他告诉加拿大卑诗省最高法院：「案件记录中的错误陈述（和）遗漏，是这场欺诈案件的核心。」

芬顿表示，因此引渡程序应该中止，且孟晚舟对汇丰的绝大多数陈述，并未包括在案情摘要中，包括可能证明她无罪的「关键陈述」。

他还说，孟晚舟「充分告知汇丰，华为与星通科技双方当时正在伊朗开展业务」。

© 2020 AFP