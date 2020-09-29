川普下令封杀TikTok 美法官：恐逾越法律

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（法新社旧金山28日电） 美国华盛顿地方法官尼柯尔斯（Carl Nichols）今天挡下政府禁令，让热门短影音分享平台TikTok暂逃封杀命运，他说川普尝试封杀TikTok可能逾越法律。

尼柯尔斯在书面判决中说，TikTok已经证明，这番行动「可能超出国际紧急经济权力法（IEEPA）的合法范畴」。

尼柯尔斯应TikTok要求，暂缓实施川普政府对TikTok禁令。白宫声称，TikTok母公司中国字节跳动（ByteDance）与北京当局的关系，恐对美国构成国安威胁，因而寻求从28日零时起，禁止美国用户下载这款备受用户喜爱的短影音分享应用程式（App）。

尼柯尔斯说，国际紧急经济权力法限制总统禁止任何不涉及价值的个人通讯。他认为，TikTok的影音短片仅为提供讯息。

尼柯尔斯在裁定书中说：「目前有超过一亿名美国用户使用TikTok来分享影片、照片、艺术和新闻。」

尼柯尔斯还说，这项禁令也会使TikTok蒙受难以弥补的伤害，「美国App商店将TikTok下架，无疑会产生立即且直接的影响，阻止新用户注册使用这款App，可能让他们转向其他平台，削弱TikTok的竞争地位」。

TikTok律师主张，川普政府禁令「专断且反覆无常」。TikTok在声明中说：「我们很高兴法院赞同我们的法律论点并发布了禁止令。」

政府方律师则主张，川普有权采取国安行动，还说鉴于TikTok透过母公司字节跳动与中国政府间的关系，这项禁令有其必要。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP