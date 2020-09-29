川普被爆10年没缴税　拜登阵营趁势开炮

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（法新社华盛顿28日电） 美国媒体爆料总统川普近年缴交极少联邦所得税，过去15年甚至有10年没缴半毛钱。目前不清楚美国选民的偏好是否会受影响，不过纽时的报导让民主党总统候选人拜登阵营有了新的攻击炮火。

拜登（Joe Biden）阵营随即在广告中比较一般民众和川普入主白宫第一年缴的税额，例如护理师缴了1万216美元，川普却只缴750元。

身价亿万的环保人士思特尔（Tom Steyer）也猛批川普，他在推特呼吁选民在11月3日大选将川普赶出白宫。先前参与民主党总统初选的思特尔写道：「我2017 年缴了3200万美元联邦税，比川普多。他是个骗子、在商界臭名昭着。」

「纽约时报」昨天爆料，川普在赢得大选的2016年，只缴了750美元（约新台币2万2000元）联邦所得税，隔年也只缴750美元，而在过去15年，竟有10年更是完全没缴一毛钱，因为他申报自己的财务亏损大于收入。

共和党籍的川普今天接连推文为自己辩护，说「我付过好几百万美元税金」，还说他拥有的资产比债务多。他没有提供证据或承诺会在选前公布任何财务报表。

川普和拜登明天将举行第一场电视辩论。

华盛顿邮报/美国广播公司新闻网（Washington Post/ABC News）全国民调显示，拜登领先川普10个百分点，登记选民支持率53%对43%。国家广播公司新闻网/马瑞斯特（NBC News/Marist）民调也显示，拜登在关键摇摆州威斯康辛同样领先10个百分点，支持率54%对44%。川普在2016年大选拿下威斯康辛州。

© 2020 AFP