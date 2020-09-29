捷克和斯洛伐克将宣布进入紧急状态

广告 继续浏览后续

（法新社布拉格28日电） 捷克和斯洛伐克的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例激增后，两国总理今天都表示，为了对抗疫情，本周将宣布进入紧急状态。

捷克总理巴比斯（Andrej Babis）告诉Nova电视台，他希望30日举行的特别政府会议能批准实施紧急状态，但巴比斯没有详述相关防疫限制的性质。

拥有1070万人口的捷克近日新增确诊数屡创纪录，目前全国累计确诊数超过6万5000例，并有600多人病殁。

斯洛伐克总理马托维奇（Igor Matovic）呼应巴比斯的作法，他在危机管理团队开会结束后表示，「极为严重」的局势需要做出「非常大胆的决定」。

预计紧急状态措施会在30日获得政府批准，这将是斯洛伐克为了对抗疫情，第2度宣布进入紧急状态。

根据研拟的防疫限制措施，10月1日起所有运动赛事、艺文和宗教活动禁止举办。

如果所有参加者都能证明自己的冠状病毒检测为阴性，就能举办婚礼和丧礼。

餐厅、酒吧和咖啡厅须在晚上10时前关店，不是住在同一家户的民众在户外须保持2公尺社交距离，否则就必须戴口罩。斯洛伐克当局已规定，室内公共场所须强制戴口罩。（译者：陈昱婷/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP