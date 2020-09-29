沙乌地首间汪星人咖啡厅开张

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（法新社霍巴29日电） 沙乌地阿拉伯沿海城市霍巴（Khobar）在6月新开一间咖啡厅，欢迎主人带着他们的爱犬上门光顾，这是非常保守的沙国境内首家狗狗友善咖啡厅。

在伊斯兰世界，狗被视为不洁的动物，不像猫一样，沙乌地阿拉伯的公共场所通常禁止犬类出没。

但沙乌地城市霍巴在6月有一间宠物咖啡厅The Barking Lot开幕，允许爱犬人士带狗狗上门光顾。沙国曾有恶名昭彰的宗教警察禁止民众在街上遛宠物，且声称这是男性搭讪女性的手段。

但这项禁令普遍被人民忽视，民众在街上遛宠物的景象越来越常见，好几个城市的动物收容所如雨后春笋般出现。

沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）在「愿景2030」（Vision 2030）计画中进行大刀阔斧的改革，带领沙国迅速走向现代化，领养流浪动物也变得越来越普遍。

The Barking Lot老板是科威特籍的阿迈德（Dalal Ahmed），她说之前造访沙国时就冒出开宠物咖啡厅的想法。

阿迈德告诉法新社：「我之前带着狗狗来到沙乌地阿拉伯，但被禁止跟它一起在海滩上散步。」

「我非常难过，因此决定开一家咖啡厅帮助有养狗的人，甚至是那些没有养狗的人。」

年轻的男男女女跟各种大小的犬类，聚集在这家咖啡厅内。有些狗狗在一旁开心地嬉闹玩耍，有些则坐在主人腿上，或是在主人点饮料时耐心地在柜台前等候。

沙国公民乔哈拉（Johara）说：「这种咖啡厅的构想非常新颖。这是个独特的地方，狗狗可以来到这里与其他同类互动。」（译者：陈昱婷/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP