移民妇女遭强迫结扎 墨西哥向美讨说法

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（法新社墨西哥市28日电） 在6名被关押在美国拘留中心的墨西哥移民妇女指控被人强作节育手术后，墨西哥今天表示，已要美方就此事提出更详细的情况。

人权团体两周前指称美国乔治亚州一所民营拘留中心，对不少移民妇女施行子宫切除手术。

墨西哥外交部表示，已向美国递出外交照会要求说明，也要求提供欧文郡拘留中心（Irwin County Detention Center）内墨国公民所受医学处置的资讯。

墨国外交部说，领事馆人员已访谈18名被关与曾关过拘留中心的墨国妇女，虽然没人说有被作过子宫切除手术，但其中7人表示确有被医生结扎。

另有一人说她遭受「妇科手术」，但她的档案里看不出她有同意手术进行。

墨国外交部说，受访女性不讳言自己是「各种不同原因下遭受不当对待的受害者」。

墨西哥上周宣布，正在调查有关节育手术的相关指控，并警告这类状况令人「无法接受」。

一名欧文郡拘留中心的护理师出面爆料，称有部分遭强制结扎的拘留者是遭美国移民暨海关执法局（ICE）羁押。

包括南方计画（Project South）、乔治亚拘留观察（Georgia Detention Watch）、南乔治亚移民援助网络（South Georgia Immigrant Support Network）等民权组织都出面，代表遭押移民以及爆料护理师投诉恶行。

© 2020 AFP