美中关系恶化 新浪将从美股下市

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（法新社北京29日电） 中国网路巨擘新浪公司宣布，将把在那斯达克股市挂牌交易的股票下市，成为美中关系恶化下，最新一家退出美国股市的中国企业。

旗下拥有人气微网志网站微博的新浪发布新闻稿表示，董事会同意和新浪执行长曹国伟掌管的New Wave MMXV Ltd.合并。

New Wave MMXV 将以每股43.30美元买下，较6月提出的41美元还高。在这起合并案中，新浪估值25.9亿美元。

自2000年起在以科技股为主的那斯达克（Nasdaq）挂牌上市迄今的新浪，将从那斯达克股市下市。

在华府和北京因科技、香港和2019冠状病毒疾病（COVID-19）等争议关系紧张下，越来越多的中国企业选择从美股下市，转往国内上市。

华府当局考虑对在美国上市的公司实施更严格的规定，要求它们必须对美国会计师开放稽核文件，恐造成中国企业被迫退出美股，转向香港和上海股市挂牌。

目前还在纽约证交所交易的电子商务巨擘阿里巴巴和京东，去年在香港发行股票；阿里巴巴旗下的金融服务分支则计画在香港和上海双重上市。

中国主要晶片制造商中芯国际（SMIC）去年6月从纽约下市。美国当局本周对中芯国际祭出最新出口管制措施，重创在港挂牌的中芯国际股价。

美国总统川普限制美国企业和中国电信巨擘华为的业务往来，同时也以国家安全为由，坚持TikTok中国母公司必须将TikTok美国业务出售给美国业者。

根据新浪声明稿，新浪和在开曼群岛注册的New Wave MMXV Ltd.合并案，预计在2021年第一季完成。

© 2020 AFP