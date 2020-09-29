美6岁男童染食脑变形虫丧命 德州发布灾难公告

广告 继续浏览后续

（法新社休士顿28日电） 美国德州一名6岁男童感染食脑变形虫死亡，后来在他社区的自来水发现变形虫踪迹，德州州长发布灾难公告，允许有关当局使用额外的州资源。

美国媒体报导，这名男童感染福氏内格里虫（Naegleria fowleri），9月8日宣告不治。福氏内格里虫是一种微生物，繁殖于湖泊与河川的温暖淡水，以及管理不善的游泳池内。

福氏内格里虫是从鼻黏膜入侵人体、钻入脑部，引发严重偏头痛、体温过高、脖子僵硬与呕吐，之后导致晕眩、极度疲累、神智不清与出现幻觉。

德州媒体引述雷克杰克森市（Lake Jackson）发言人说法报导，检验结果显示，这名男童住家的花园浇水管水源内，有福氏内格里虫踪迹。

市政官员蒙多（Modesto Mundo）说，他们也在市中心的喷泉内，还有距休士顿一小时车程的一座城镇的消防栓内，发现变形虫踪迹。

不治男童麦金泰（Josiah McIntyre）的祖父母告诉「休士顿纪事报」（Houston Chronicle），他可能是在市中心的水上公园玩耍时接触到污水，不久后身体不适。

这座水上公园已经关闭，雷克杰克森市所在的布拉左里亚郡（Brazoria），有数座城镇建议居民避免饮用自来水，或使用自来水沐浴或烹调食物。

有关当局后来取消这项建议，但仍敦促民众把自来水烧开后再使用。

德州州长艾波特（Greg Abbott）昨天对布拉左里亚郡发布灾难公告，允许有关当局在紧急状态下使用额外的州资源。

从1983年到2010年，德州卫生当局认定有28起死亡事件是感染福氏内格里虫所致。（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP