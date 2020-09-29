联合国报告：北韩规避核子制裁措施

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（法新社首尔28日电） 联合国安全理事会（UNSC）今天表示，为遏制北韩核子发展而实施的国际制裁措施，出现若干违反情况，包括北韩进口石油量超过上限，以及北韩劳工仍在海外工作。

平壤自2017年以来受到连串制裁措施限制，除了石油进口受限，也禁止煤炭、渔获和纺织品出口。

然而分析师指出，尽管如此，北韩仍持续发展核武及弹道飞弹。就连领导人金正恩和美国总统川普已3度高调会晤，也未因此停止行动。

联合国安理会政府间小组发布报告说，据「卫星影像、数据和计算」研判，单单今年前5个月，北韩进口的炼油品总量已打破制裁措施的每年50万桶上限，显示出货至北韩的石油量已「远远超过」规定。

联合国专家表示，「朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）及外籍油轮和船东，持续想尽办法规避（制裁）」，来非法进口石油。

报告未指明哪些国家出口石油给北韩，但提及输入北韩的货物还包括豪华车和酒类。

北韩主要盟邦中国和俄罗斯则否认报告内容，说调查结果仅「依据假设和估计」。

报告还指出，北韩非法透过海运出口煤炭，「持续藐视安理会决议」，但这类行动今年1月底至3月初曾暂停。（实习编译：林岳锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP