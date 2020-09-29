联航与工会达成协议 近3千机师免放无薪假

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（法新社纽约28日电） 美国联合航空公司与机师工会今天异口同声表示，双方达成协议，在国会最新联邦援助方案陷入僵局之际，避免让2850名机师放无薪假。

联航（United Airlines）与民航驾驶员协会（Air Line Pilots Association）达成协议后，将减派机师的飞行时数，藉此确保至少明年6月21日前都不会对机师进行裁员。

然而，联航依旧打算最快于10月1日让其他约1.3万名员工放无薪假，包括空服员和其他机场作业人员。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐、实施全面封锁措施下，美国国会3月通过2.3兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act），各大航空业者从中收到250亿美元薪资补助，但条件是这些航空公司今年9月30日为止不可裁撤人力。

民航驾驶员协会执委会主席殷斯勒（Todd Insler）说，工会成员了解，为了保障机师职位，有必要同意这起协议。他说：「我们将把现有飞行时数打散给各个机师，同时锁定永久性的合约利益。」

联航高阶副总裁奎格利（Bryan Quigley）在给机师的纪录上说，这起协议「大大推升我们重振旗鼓的机会」。（译者：蔡佳敏/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP