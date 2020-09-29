雀巢提供新创公司协助 加速开发乳制品替代品

广告 继续浏览后续

（法新社伯恩29日电） 瑞士食品业巨擘雀巢集团（Nestle）今天表示，将提供新创公司协助，加速开发以植物为主的乳制品替代品。

雀巢发表声明稿说：「公司拟将旗下位于瑞士科诺尔芬根（Konolfingen）的研发中心，开放给新创公司、学生和科学家。」

除了对永续乳制品进行测试外，集团也计画鼓励开发以植物为基础的乳制品替代品。

雀巢执行长施奈德（Mark Schneider）表示：「乳制品创新及以植物为基础的乳制品替代品，是雀巢产品组合策略的核心。」

雀巢发表以此程序研发出来的一种使用蔬菜为基础乳品。技术总监帕尔泽（Stefan Palzer）告诉法新社，雀巢计画每年专注于100至200个这类计画。

克普勒盛富（Kepler Cheuvreux）分析师柯克斯（Jon Cox）说，雀巢过去几年虽然错失部分消费者趋势，但如今在以植物为基础替代食品市场取得某种程度领先。

柯克斯表示，鉴于它几乎将动用无尽资源，雀巢可望在这方面脱颖而出成为赢家之一。

雀巢表示，将会有内部、外部以及混合编组团队在研发中心工作，为期6个月。

雀巢将提供「专业知识、以及中小规模生产设备等关键设备，以利尽速推出可在零售环境进行试卖产品。

© 2020 AFP