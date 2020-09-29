COVID-19死亡人数破百万 美国WHO广发快筛试剂

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（法新社日内瓦28日电） 全球卫生当局亟欲遏止COVID-19疫情蔓延之际，美国和数个较贫困国家将开始大量采用15至30分钟便能得知病毒检测结果的快筛试剂。疫情至今已夺走超过100万条人命。

美国总统川普宣布，将分发1亿5000万剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）快筛试剂至全国各地。世界卫生组织（WHO）也宣布，在经费许可下，将提供开发中国家共1亿2000万剂快筛试剂，每剂费用为5美元（约新台币146元）。

目前疫情未出现平息迹象，欧洲染疫人数再度快速攀升，各国政府纷纷祭出限制措施，企图遏止疫情蔓延。

巴黎、伦敦和马德里被迫实施限制措施，荷兰当局今天也收紧防疫规定，捷克和斯洛伐克考虑宣布进入紧急状态。

世卫说，未来6个月将发放总额6亿美元的快筛试剂给133个国家，此举将有助缩小中低收入国家与富裕国家之间的筛检能力差距。

比起常规的聚合?连锁反应（PCR）拭子标准检测，这套筛检工具得知结果的速度快得多，也较便宜且更容易执行；但同时敏感度也较低，较可能验出伪阴性。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在视讯记者会上说：「这将促使筛检的地方扩大，特别是在那些难以抵达的地区，当地缺乏实验室或训练有素的卫生人员来执行PCR检测。」

数月来，专家频频呼吁广泛使用这种成本较低的检测技术，让人们能自行在一周内筛检数次。

哈佛大学医学院流行病学家米纳（Michael Mina）说，广发快筛试剂的行动「很棒，是个好的开始」。但他也说，美国政府发放的试剂数量「根本不够」，产量应提升10倍或20倍。（译者：刘文瑜/核稿：张正芊）

© 2020 AFP